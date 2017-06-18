Полиция отпустила задержанных во время ЛГБТ-прайда

Действия задержанных в полиции квалифицировали как мелкое хулиганство

Правоохранители отпустили шестерых задержанных, которые принимал участие в акции протеста против Марша равенства. Об этом сообщил корреспондент в эфире 112 Украина.

В 13:30 стало известно о том, что отпустили пять человек. Их действия квалифицировали как мелкое хулиганство и выписали штраф в 51 гривну. "Даже планируется, что юристы будут подавать жалобу на это решение, потому что штраф никто платить не хочет", - сказал корреспондент.

Через час уже сообщили о том, что отпустили шестого задержанного. "Задержанный - член Правого сектора. По его словам, только в райотделе ему сказали, что задержали за то, что кидал в полицейских неизвестные предметы. Полиция составила протоколы, никто из задержанных их не подписывал. Суд изберет меру пресечения через несколько дней", - рассказал корреспондент.

18 июня в Киеве во время Марша равенства сотрудники полиции задержали шесть человек.

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