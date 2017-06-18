Из России в Украину хотели передать танковые прожекторы - ГПСУ
В Черниговской области в пункте пропуска Сеньковка пограничники обнаружили пакет с товаром военного назначения в рейсовом автобусе, который прибыл на въезд в Украину и направлялся из России. Об этом сообщают в Госпогранслужбе.
"Во время осмотра транспортного средства пограничный наряд совместно с сотрудником таможенного поста обнаружили в багажном отделении автобуса два танковые прожекторы типа Луна. Из объяснений водителя автобуса стало известно, что передача, которую он получил в городе Санкт-Петербург от неизвестного лица, должны были забрать в одном из украинских городов", - говорится в сообщении.
Пограничники изъяли груз, а в местное управление Службы безопасности направили уведомление для внесения в ЕРДР по ст.333 УК (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю).
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