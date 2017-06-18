Полиция задержала одного из нападавших на участников КиевПрайда

На участников марша равенства напали через три часа после завершения мероприятия

Полиция Киева задержала одного из злоумышленников, которые набросились на участников Марша равенства. Об этом сообщила спикер столичной полиции Оксана Блищик в Facebook.

"Происшествие произошло на Контрактовой площади через три часа после завершения мероприятия: пострадавшим оказывают медицинскую помощь, а их обидчика доставили в Подольское управление полиции. Других нападающих разыскивают", - написала она.

Правоохранителями предварительно установлено, что группа неизвестных подбежали к мужчинам, брызнули одному в лицо газовым баллончиком, а другому нанесли телесные повреждения.

Одного из нападающих задержали и доставили в Подольское управление полиции, где с ним общаются оперативники и следователи. Задержанный - киевлянин, 1995 года рождения. У него изъяли балаклаву, газовый баллончик и капу.

Пострадавшим, 1980 и 1984 годов рождения, вызвали скорую помощь, врачи оказали им медицинскую помощь и доставили в больницу.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства. Сообщников нападавшего ищут.

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