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Во Львове накопилось 8,5 тысяч тонн мусора

19.06.2017 02:35
Тонны мусора вывозить некуда, для его утилизации нужно 850 единиц специализированной техники
Во Львове накопилось 8,5 тысяч тонн мусора
Фото: city-adm.lviv.ua

Во Львове накопилось больше 8,5 тысяч тонн мусора, который некуда вывозить. Об этом сообщает пресс-служба Львовской городской администрации.

В понедельник, 19 июня, на внеочередное заседание соберутся городские комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. 

Для утилизации накопленного мусора нужно 850 единиц специализированной техники. 

Львоские городские власти направили обращение правительству и СНБО с призывом объявить Львов зоной экологического бедствия.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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