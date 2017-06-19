Во Львове накопилось 8,5 тысяч тонн мусора

Тонны мусора вывозить некуда, для его утилизации нужно 850 единиц специализированной техники

Во Львове накопилось больше 8,5 тысяч тонн мусора, который некуда вывозить. Об этом сообщает пресс-служба Львовской городской администрации.



В понедельник, 19 июня, на внеочередное заседание соберутся городские комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.



Для утилизации накопленного мусора нужно 850 единиц специализированной техники.



Львоские городские власти направили обращение правительству и СНБО с призывом объявить Львов зоной экологического бедствия.

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