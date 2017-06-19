Во Львове накопилось 8,5 тысяч тонн мусора
19.06.2017 02:35
Тонны мусора вывозить некуда, для его утилизации нужно 850 единиц специализированной техники
Фото: city-adm.lviv.ua
Во Львове накопилось больше 8,5 тысяч тонн мусора, который некуда вывозить. Об этом сообщает пресс-служба Львовской городской администрации.
В понедельник, 19 июня, на внеочередное заседание соберутся городские комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Для утилизации накопленного мусора нужно 850 единиц специализированной техники.
Львоские городские власти направили обращение правительству и СНБО с призывом объявить Львов зоной экологического бедствия.
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