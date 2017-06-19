Въехавший в толпу во Львове водитель внедорожника работал в ГАИ
19.06.2017 02:58
В полиции подтвердили, что полтора года назад виновник смертельного инцидента на Соборной площади работал в ГАИ
Фото: Варта1
Водитель, которые въехал в толпу в центре Львова, раньше работал в ГАИ. Об этом сообщила пресс-секретарь областного управления Нацполиции Светлана Добровольская, передает Укринформ.
У полиции отметили, что виновник ДТП уволился полтора года назад.
Активисты Варты-1 сообщили, что водитель из-за стресса попал в больницу с сердечным приступом.
В воскресенье, 18 июня, возле Храма Святого апостола Андрея Первозванного на площади Соборной автомобиль Land Cruiser въехал в толпу людей и перевернулся. Погибла женщина.
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