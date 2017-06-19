Въехавший в толпу во Львове водитель внедорожника работал в ГАИ

В полиции подтвердили, что полтора года назад виновник смертельного инцидента на Соборной площади работал в ГАИ

Водитель, которые въехал в толпу в центре Львова, раньше работал в ГАИ. Об этом сообщила пресс-секретарь областного управления Нацполиции Светлана Добровольская, передает Укринформ.



У полиции отметили, что виновник ДТП уволился полтора года назад.



Активисты Варты-1 сообщили, что водитель из-за стресса попал в больницу с сердечным приступом.



В воскресенье, 18 июня, возле Храма Святого апостола Андрея Первозванного на площади Соборной автомобиль Land Cruiser въехал в толпу людей и перевернулся. Погибла женщина.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.