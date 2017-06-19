В Донбассе ранены 6 военных, боевики применяют запрещенное оружие

Наибольшее число нарушений террористами режима прекращения огня зафиксировано на приморском направлении

Боевики гибридной армии РФ за минувшие сутки, 18 июня, 47 раз открывали огонь по позициям украинских военнослужащих в Донбассе, в том числе десять - из 120-мм минометов, запрещенных минскими соглашениями. В результате боевых действий шестеро бойцов ВСУ получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.



Наибольшее число нарушений оккупантами режима прекращения огня - 21 обстрел - зафиксировано на приморском направлении. В частности, террористы применяли минометы калибра 120 мм в районе Павлополя, Чермалыка, Широкино и Николаевки, 82-мм минометы - вблизи Водяного. Неподалеку от этих населенных пунктов, а также у Талаковки и Лебединского подконтрольные Кремлю бандформирования прибегали к вооруженным провокациям с использованием гранатометов и стрелкового оружия.



На донецком направлении наиболее горячо вчера было северо-восточнее Авдеевки - в районе Каменки, где боевики неоднократно вели огонь по опорным пунктам ВСУ из 120-мм и 82-мм минометов и различного пехотного вооружения.



Также вражеским обстрелам из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов подверглись позиции военных на подступах к Луганскому, что на Светлодарской дуге, и в южном пригороде Авдеевки. Всего на донецком направлении 18 июня зафиксировано 11 случаев применения кремлевскими наемниками оружия.

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На луганском направлении террористы 15 раз открывали огонь в направлении сил АТО, в основном в темное время суток. Из минометов незаконные вооруженные формирования обстреливали опорные пункты ВСУ в районе Крымского, Троицкого, Новотошковского и Золотого. Применение оккупантами стрелкового оружия, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, иногда - вооружения БМП зафиксировано вблизи Катериновки, Новоалександровки, Новозвановки, Станицы Луганской и Счастья.

18 июня 2017 года сообщалось, что недалеко от временно оккупированной Горловки на мине подорвался грузовик с гражданскими.



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