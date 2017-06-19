В Донбассе ранены 6 военных, боевики применяют запрещенное оружие
Боевики гибридной армии РФ за минувшие сутки, 18 июня, 47 раз открывали огонь по позициям украинских военнослужащих в Донбассе, в том числе десять - из 120-мм минометов, запрещенных минскими соглашениями. В результате боевых действий шестеро бойцов ВСУ получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
Наибольшее число нарушений оккупантами режима прекращения огня - 21 обстрел - зафиксировано на приморском направлении. В частности, террористы применяли минометы калибра 120 мм в районе Павлополя, Чермалыка, Широкино и Николаевки, 82-мм минометы - вблизи Водяного. Неподалеку от этих населенных пунктов, а также у Талаковки и Лебединского подконтрольные Кремлю бандформирования прибегали к вооруженным провокациям с использованием гранатометов и стрелкового оружия.
На донецком направлении наиболее горячо вчера было северо-восточнее Авдеевки - в районе Каменки, где боевики неоднократно вели огонь по опорным пунктам ВСУ из 120-мм и 82-мм минометов и различного пехотного вооружения.
Также вражеским обстрелам из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов подверглись позиции военных на подступах к Луганскому, что на Светлодарской дуге, и в южном пригороде Авдеевки. Всего на донецком направлении 18 июня зафиксировано 11 случаев применения кремлевскими наемниками оружия.
Читайте также: Боевики обстреляли Авдеевку из танков - Минобороны
На луганском направлении террористы 15 раз открывали огонь в направлении сил АТО, в основном в темное время суток. Из минометов незаконные вооруженные формирования обстреливали опорные пункты ВСУ в районе Крымского, Троицкого, Новотошковского и Золотого. Применение оккупантами стрелкового оружия, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, иногда - вооружения БМП зафиксировано вблизи Катериновки, Новоалександровки, Новозвановки, Станицы Луганской и Счастья.
18 июня 2017 года сообщалось, что недалеко от временно оккупированной Горловки на мине подорвался грузовик с гражданскими.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
17.06.17
16:01
-
17.06.17
15:24
-
17.06.17
14:34
-
17.06.17
12:41
-
17.06.17
11:07
Новости партнеров
- 31190
- 29846
- 21787
- 19003
- 16653