Минобороны проводит расследование по ДТП с участием военного

Военный подозревается в совершении дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб 10-летний мальчик

В Ивано-Франковской области вчера, 18 июня, задержали военнослужащего, который подозревается в совершении дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Сотрудниками правоохранительных органов Ивано-Франковской области задержан военнослужащий одной из воинских частей Вооруженных Сил Украины, старший солдат, по подозрению в совершении дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб 10-летний мальчик. Также военнослужащий подозревается в попытке скрыть последствия ДТП", - отметили в пресс-службе.

По факту происшествия в Единый реестр досудебных расследований внесено уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Согласно приказу командира воинской части назначено служебное расследование, по итогам которого в отношении военнослужащего будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

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