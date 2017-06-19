В Житомирской области в детсады поставляли трансжиры вместо масла

Противоправные поставки в учебные, лечебные и санаторные учреждения области разоблачила Служба безопасности

В Житомирской области Служба безопасности разоблачила механизм поставки фальсификата сливочного масла в детские сады и больницы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители выяснили, что одна из бизнес-структур стала победителем открытых торгов на поставку сливочного масла в детские сады и школы двух районных центров области, детскую клиническую больницу, дом-интернат, противотуберкулезные диспансер и санаторий.

Продукция поставлялась через фирму-посредник, которая собственных мощностей для производства не имеет, и закупала масло сомнительного качества у двух производителей в Ровенской и Киевской области.

После экспертизы стало известно, что под видом сливочного масла в учреждения доставляли смеси на основе трансжиров неизвестного происхождения.

"Содержание жиров животного происхождения в исследованных образцах псевдомасла, взятых из двенадцати различных заведений, не превышал 1%, что может повредить здоровью людей, особенно детей. В соответствии с требованиями ДСТУ масло должно быть изготовлено исключительно из сливок или коровьего молока", - говорится в сообщении.

Сейчас в помещениях фигурантов дела проходят обыски одновременно в трех областях Украины.

Проверяется также возможная причастность к махинациям должностных лиц государственных учреждений, которые должны были контролировать поставку подрядчиком качественных продуктов.

23 февраля 2017 года сотрудники СБУ изъяли контрафактную молочную продукцию на сумму 1 млн грн в подпольном цехе в Нежине Черниговской области.

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