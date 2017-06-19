На границе с Польшей задержан организатор канала торговли людьми

Силовики предотвратили вывоз двух украинских девушек с целью дальнейшего использования в сфере предоставления интимных услуг на территории стран ЕС

Сегодня ночью в пункте пропуска Шегини на украинско-польской границе, правоохранители предотвратили незаконный вывоз двух украинских девушек с целью дальнейшего использования в сфере предоставления интимных услуг на территории стран Евросоюза. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Оперативные сотрудники Госпогранслужбы совместно с представителями отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУ Нацполиции в Тернопольской области задержали также мужчину, который организовал канал перемещения украинок за границу. Им оказался гражданин Украины 1978 года рождения - житель Тернопольской области. Он лично обеспечивал перевозку девушек в Польшу.





Фото: dpsu.gov.ua

Проводятся необходимые следственные действия в рамках уголовного производства по статье 149 Уголовного кодекса Украины - торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека.

Ранее сообщалось, что в Виннице 18 июня задержали полицейского, который заставлял продавать наркотики.

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