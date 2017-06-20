В Хмельницкой области чиновника задержали на взятке в $50 тысяч

Указанную сумму чиновник требовал за то, чтобы оставить руководителя коммунального предприятия на должности

В Хмельницкой области работники Департамента защиты экономики, Нацполиции и Национального антикоррупционного бюро задержали чиновника областного совета в помещении собственного отеля на взятке в $50 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Правоохранители установили, что в обмен на указанную сумму чиновник облсовета обещал оставить на руководящей должности, продлить договор на работу, гарантировать положительные выводы комиссии по проверке состояния строительства объекта, а также продолжить финансирование капитального строительства на сумму более 23 млн грн.

Средства, которые получил задержанный в качестве взятки, правоохранители изъяли как вещественное доказательство по делу.

По факту открыто уголовное производство по ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Руководитель коммунального учреждения, которого подозревают в предоставлении взятки, также был задержан.

17 июня 2017 года во Львове правоохранители задержали сотрудницу прокуратуры, которая якобы предлагала полицейским областного управления защиты экономики 260 тыс грн взятки за прекращение расследования фактов рейдерства.