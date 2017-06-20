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СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом в 200 млн гривень

20.06.2017 13:10
Конвертцентр действовал на территории Николаевской, Херсонской, Одесской и Кировоградской областей
СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом в 200 млн гривень
Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Служба безопасности в Николаевской области совместно с полицией и прокуратурой разоблачила деятельность конвертационного центра, который безосновательного формировал налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость для возмещения из государственного бюджета.

"Злоумышленники, действовавших на территории Николаевской, Херсонской, Одесской и Кировоградской областей, успели вывести в теневой сектор экономики страны более 200 млн гривень", - говорится в сообщении. 

Во время обысков правоохранители изъяли почти 2 млн грн наличными, печати предприятий с признаками фиктивности, документацию, автотранспорт, компьютерную и офисную технику, которую непосредственно использовали дельцы в противоправных сделках. 

Неотложные следственные действия продолжаются.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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