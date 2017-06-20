Во Львовской области главу сельсовета в ссоре ранили заточкой

У чиновника возник конфликт с двумя братьями - жителями другого села, которые находились в нетрезвом состоянии; один из них ударил мужчину заточкой

Во Львовской области председатель сельсовета в ходе ссоры получил ранения от ударов заточкой. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.



Инцидент произошел в понедельник, 19 июня, около 16:45 в городе Новый Калинов Самборского района: в местном магазине между 45-летним главой одного из сельсоветов района и двумя нетрезвыми братьями - 20 и 21 год - жителями другого села возник конфликт.



Как утверждают в полиции, в ходе ссоры старший из братьев четыре раза ударил чиновника заточкой, попав, в частности, ему в шею. После этого подозреваемые скрылись с места происшествия на автомобиле. Пострадавшего госпитализировали в районную больницу.

Читайте также: Потасовка под мэрией Одессы: в здание не пускали депутатов и СМИ



Правоохранители установили личности предполагаемых злоумышленников и задержали старшего брата, подозреваемого в нанесении ранений главе сельсовета. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство), предусматривающей от трех до семи лет тюремного заключения.

8 июня 2017 года в Николаеве в облсовете между двумя депутатами произошла драка, в которую также вмешался профессиональный боксер.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.