В центре Киева люди в черном ограбили магазин с шоколадом
Вечером, 19 июня, на Майдане Независимости в центре Киева группа мужчин украла большое количество сладостей в магазине. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.
В дежурную часть столичной полиции поступило сообщение, что "неизвестные вынесли много шоколада".
После изучения обстоятельств стало известно, что в заведение вошли "около 20-30 мужчин в черных футболках, некоторые из них были в масках", они взяли шоколад и направились к выходу, "охранник и кассиры не смогли им помешать"
Полиция разыскивает подозреваемых преступников.
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