В центре Киева люди в черном ограбили магазин с шоколадом

Группа мужчин в черных футболках и масках украла шоколад из магазина на Майдане Независимости

Вечером, 19 июня, на Майдане Независимости в центре Киева группа мужчин украла большое количество сладостей в магазине. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

В дежурную часть столичной полиции поступило сообщение, что "неизвестные вынесли много шоколада".

После изучения обстоятельств стало известно, что в заведение вошли "около 20-30 мужчин в черных футболках, некоторые из них были в масках", они взяли шоколад и направились к выходу, "охранник и кассиры не смогли им помешать"

Полиция разыскивает подозреваемых преступников.

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