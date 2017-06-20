Под Киевом школьник выстрелил другу в голову из пистолета отца
В городе Белая Церковь Киевской области подросток привел в гараж друга, где они нашли спрятанный отцовский пистолет. Хвастаясь им, мальчик выстрелил, попав в голову товарищу. Пострадавший находится в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у 16-летнего подростка травматическое ранение левого глаза и мозговую кому. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Киевской области в Facebook.
Полиция установила, что 15-летний школьник привел друга в гараж своего отца, где они нашли спрятанный пистолет "Флобер". Щеголяя оружием, парень выстрелил, и пуля попала другу в голову. После чего виновник сам вызвал скорую помощь раненому.
Правоохранители просят родителей хранить оружие в сейфе, а также учить детей на собственном примере соблюдать правила безопасности.
19 июня сообщалось, что на столичной Оболони полицейские задержали мужчину, убившего незнакомца. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.
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