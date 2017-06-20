Под Киевом школьник выстрелил другу в голову из пистолета отца

Пострадавший находится в тяжелом состоянии: врачи диагностировали у 16-летнего подростка травматическое ранение левого глаза и мозговую кому

В городе Белая Церковь Киевской области подросток привел в гараж друга, где они нашли спрятанный отцовский пистолет. Хвастаясь им, мальчик выстрелил, попав в голову товарищу. Пострадавший находится в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у 16-летнего подростка травматическое ранение левого глаза и мозговую кому. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Киевской области в Facebook.

Полиция установила, что 15-летний школьник привел друга в гараж своего отца, где они нашли спрятанный пистолет "Флобер". Щеголяя оружием, парень выстрелил, и пуля попала другу в голову. После чего виновник сам вызвал скорую помощь раненому.

Правоохранители просят родителей хранить оружие в сейфе, а также учить детей на собственном примере соблюдать правила безопасности.

19 июня сообщалось, что на столичной Оболони полицейские задержали мужчину, убившего незнакомца. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.