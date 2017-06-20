МИД: Нападение на членов ОБСЕ - нарушение минских соглашений
В Министерстве иностранных дел Украины назвали нападение вооруженных боевиков на наблюдателей Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе нарушением минских соглашений. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в Twitter.
"Решительно осуждаю любые нападения на членов СММ со стороны России и ее боевиков. Еще одно нарушение минских соглашений", - заявила Беца.
Ранее сегодня сообщалось, что вооруженные боевики в Донбассе совершили жестокое нападение на наблюдателей СММ ОБСЕ.
"Вооруженные члены т.н. "ДНР" совершили жестокое нападение на безоружных гражданских наблюдателей. Детали будут в нашем оперативном отчете", - говорилось в сообщении.
Также сообщение содержало хэштег с призывом поддержать СММ (#supportSMM).
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