МИД: Нападение на членов ОБСЕ - нарушение минских соглашений

Пресс-секретарь МИД Марьяна Беца решительно осудила нападение на наблюдателей миссии со стороны России и ее боевиков

В Министерстве иностранных дел Украины назвали нападение вооруженных боевиков на наблюдателей Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе нарушением минских соглашений. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в Twitter.

"Решительно осуждаю любые нападения на членов СММ со стороны России и ее боевиков. Еще одно нарушение минских соглашений", - заявила Беца.

Ранее сегодня сообщалось, что вооруженные боевики в Донбассе совершили жестокое нападение на наблюдателей СММ ОБСЕ.

"Вооруженные члены т.н. "ДНР" совершили жестокое нападение на безоружных гражданских наблюдателей. Детали будут в нашем оперативном отчете", - говорилось в сообщении.

Также сообщение содержало хэштег с призывом поддержать СММ (#supportSMM).

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