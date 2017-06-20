В Житомире задержан депутат райсовета при подкупе полицейского

Планируя развернуть добычу янтаря на территории района, депутат решил заручиться поддержкой начальника управления защиты экономики Нацполиции

В Житомире сегодня, 20 июня, СБУ задержала депутата райсовета, который пытался подкупить полицейского для прикрытия нелегальной добычи янтаря. Об этом сообщила руководитель пресс-группы СБУ в Житомирской области Ирина Мартынюк в Facebook.

По ее словам, депутата Олевского районного совета, который пытался подкупить полицейского, задержала в Житомирской области Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой и Нацполицией.

"Планируя развернуть добычу янтаря на территории района, депутат решил заручиться поддержкой начальника управления защиты экономики Нацполиции Житомирской области. Он предложил полковнику полиции $1,6 тыс за четыре дня беспрепятственной работы своих старателей и залог их дальнейшего "плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества", - рассказала Мартынюк.





Оперативники спецслужбы задержали взяткодателя в служебном кабинете полицейского во время передачи милиционеру части неправомерной выгоды.





Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по ст. 369 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.





Фото: facebook.com/martyniuk.irina

Ранее сегодня сообщалось, что в деле о незаконном лоббировании в Верховной Раде интересов компании-нерезидента, которая заинтересована в добыче янтаря в Украине, фигурировала взятка в размере почти $300 тысяч.

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