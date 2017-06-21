СБУ задержала жителей Закарпатья: переправляли мигрантов

Четырех подозреваемых задержали при попытке переправить через границу мужчину, которому суд ограничил право выезда с территории Украины

Сотрудники Службы безопасности совместно с полицией задержали участников организованной группировки, которая организовала переправку в страны Евросоюза нелегальных мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники Управления СБУ в Ивано-Франковской области установили, что группа жителей Закарпатья наладила нелегальный канал через пункт пропуска Лужники Мукачевского пограничного отряда. Правоохранители задержали четырех дельцов при попытке незаконно переправить через границу жителя Ивано-Франковской, которому решением суда ограничено право выезда с территории Украины до выплаты им обязательств по кредитам", - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, за свои услуги злоумышленники получили от мужчины две с половиной тысячи евро.

Еще одного участника группировки задержали в Тернополе. Во время обыска у него изъяли пятнадцать загранпаспортов граждан Украины, $30 тысяч, 10 тысяч фунтов стерлингов, 10 тысяч гривень, а также записные книжки с фамилиями и суммами.

По факту было открыто производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 УК Украины.

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