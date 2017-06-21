Киевские полицейские продавали в Крым угнанные элитные автомобили

Полицейские также продавали на материковой Украине краденные в Крыму авто и другое ценное имущество

Правоохранители в Киевской области наладили канал сбыта краденных автомобилей и другого ценного имущества между оккупированным Крымом и материковой Украиной. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым.

20 июня 2017 следователи прокуратуры АР Крым совместно с СБУ в Киеве и области провели ряд обысков, в ходе которых обнаружены четыре автомобиля элитных марок, украденные в регионах Украины с целью дальнейшей продажи на оккупированном полуострове. Также задержан человек, который находился в розыске по статье за угон.

Следственным отделом прокуратуры АРК осуществляется досудебное расследование в производстве по факту противоправных действий должностных лиц правоохранительных органов.

18 июня в Виннице задержали полицейского, который заставлял людей продавать наркотики, чтобы потом задерживать их покупателей и таким образом улучшить результаты работы.

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