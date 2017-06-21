Арестован экс-глава Шевченковской налоговой инспекции Киева

Виктора Башука арестовали на два месяца и назначили залог в размере 15 млн грн

Апелляционный суд Киева арестовал бывшего главу Государственной налоговой инспекции в Шевченковском районе Киева Виктора Башука. Об этом сообщает пресс-служба Апелляционного суда Киева в Facebook.

"Постановить новое решение, которым ходатайство следователя по особо важным делам первого следственного отдела следственного управления Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Башука В.П.- удовлетворить", - говорится в сообщении.

Суд избрал Башуку меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, а также назначил альтернативу в виде залога в размере 15 млн грн.

Ранее сегодня сообщалось, что генпрокуратура просит парламент разрешить привлечь к уголовной ответственности по делу об уклонении от уплаты налогов в размере 1,846 млн грн народного депутата от Радикальной партии Андрея Лозового.

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