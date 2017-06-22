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В МА Борисполь у израильтянина изъяли радиоактивные предметы

22.06.2017 11:39
Пограничники выяснили, что иностранец в ручной клади попытался провезти приборы, в которых была завышена доза гамма-излучений
В МА Борисполь у израильтянина изъяли радиоактивные предметы
Фото: dpsu.gov.ua

В международном аэропорту Борисполь 21 июня пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта Киев обнаружили радиоактивные материалы, которые намеревался провезти через государственную границу иностранец. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Вывезти радиационные приборы, а именно - высотомер и указатель температуры пытался 49-летний гражданин Израиля. Мужчина направлялся рейсом Киев - Тель-Авив. Во время прохождения контрольных мероприятий на вещи мужчины сработала стационарная система радиационного контроля "Янтарь".



Пограничники выяснили, что иностранец в ручной клади попытался провезти приборы, в которых была завышена доза гамма-излучений.



Фото: dpsu.gov.ua

Ранее сообщалось, что 20 июня на контрольном пункте въезда-выезда Марьинка пограничники остановили автомобиль, который вез на оккупированную боевиками территорию детали стрелкового оружия и военную амуницию.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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