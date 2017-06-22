В Черниговской области за взятку в 118 тыс грн задержан лесничий

За эти деньги подозреваемый пообещал директору фермерского хозяйства посодействовать в заключении договора об отпуске лесопродукции

В Черниговской области за взятку в сумме 118 тыс грн задержан лесничий одного из лесхозов. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

За эти деньги правонарушитель пообещал директору фермерского хозяйства посодействовать в заключении договора об отпуске лесопродукции.

Злоумышленника задержали на территории лесхоза оперативники областного управления защиты экономики Нацполиции и работники прокуратуры Черниговской области.

Лесничий получил 118 тыс. грн от директора фермерского хозяйства. Сейчас оперативники управления защиты экономики в Черниговской области Нацполиции и следователи областной прокуратуры проводят процессуальные мероприятия.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины - принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом.

Лесничему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

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