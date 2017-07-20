Штаб: один украинский военный попал в плен к боевикам
В Донбассе сегодня один украинский военный попал в плен к боевикам. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
"19 июля четверо военнослужащих ВСУ погибли: один военный - от пули вражеского снайпера, трое во время подрыва на минно-взрывном устройстве. Еще трое военнослужащих получили ранения", - отметили в пресс-центре штаба АТО.
За текущие сутки, по состоянию на 20 июля 2017 года на 16:00, в результате активизации действий боевиков, в том числе массированного обстрела позиций ВСУ, погибли четверо бойцов АТО, один попал в плен. Семеро военных получили ранения.
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