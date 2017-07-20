Боевики пытались прорвать оборону ВСУ под Красногоровкой - штаб

В ходе боестолкновения с боевиками под Красногоровкой погибли трое военных, семеро получили ранения, один боец был взят в плен

В зоне АТО увеличилось количество провокаций со стороны боевиков фактически вдоль всей линии разграничения. Под Красногоровкой террористы пытались прорвать оборону ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО.

"Вопреки всем договоренностям, боевики не только применяли запрещенное вооружение, но и пытались прорвать оборону сил АТО", - говорится в сообщении.

Начиная с 1:00 ночи и почти до 8:00 утра бандформирования со стороны Старомихайловки вели огонь по опорным пунктам ВСУ вблизи Красногоровки из артиллерии калибра 122 миллиметра, минометов калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Около 4 утра противник, усилив огневой натиск, выпустил по позициям сил АТО из переносной РПУ "Град-П" 10 снарядов и применил танк.

В это же время под огневым прикрытием около 20 боевиков приблизились к позициям ВСУ. Завязался бой, в ходе которого бойцы АТО применили гранатометы и стрелковое оружие. Боевики отступили.

"К сожалению, во время этого боевого столкновения трое наших военных погибли, семеро получили ранения, а один боец попал в плен боевиков", - сказано в сообщении.

В штабе также сообщили, что на Донецком направлении, около 1 ночи, в результате обстрела снайпером боевиков опорного пункта сил АТО вблизи Новгородского погиб украинский военный.

Сегодня, 20 июля, спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко заявил, что в Донбассе с 19 июля по 20 июля по состоянию на 11:00 погибли девять украинских военных, пятеро получили ранения.

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