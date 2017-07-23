Под Авдеевкой силы АТО плотным огнем утихомирили боевиков - штаб
На протяжении прошедших суток боевики на Донбассе 18 раз нарушили режим перемирия. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
"Если с полуночи и до 18:00 в зоне АТО наблюдалось относительное затишье, то уже в вечернее время боевики вновь активизировали огневые провокации", - говорится в сообщении.
На луганском направлении из стрелкового оружия и гранатометов боевики обстреляли позиции ВСУ в районе населенных пунктов Новозвановка, Желтое, Новотошковское, Крымское.
На донецком направлении гибридная армия в 20:00 и 21:30 била по опорным пунктам сил АТО под Авдеевкой из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Плотным огнем бойцы ВСУ заставили противника прекратить обстрелы.
Кроме того, бандформирования применяли гранатометы в районе шахты Бутовка, а по Луганскому работала враждебная БМП.
На мариупольском направлении под вражеский минометный огонь попали позиции сил АТО в Красногоровке около 20:00 и 22:00.
В наиболее острых ситуациях силы АТО открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов.
Ранее вчера сообщалось, что боевики с целью провокации обстреляли и обесточили Донецкую фильтровальную станцию.
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