Боевики в АТО применили новый вид запрещенного оружия - СЦКК
Террористы в Донбассе начали использовать мобильные четырехствольные реактивные системы залпового огня, разработанные в 2015 году. Об этом сообщает украинская сторона СЦКК, передает пресс-служба штаба АТО в Facebook.
Одну из систем боевики использовали при обстреле населенного пункта и позиций ВСУ в районе Красногоровки 20 июля 2017 года.
Учитывая результаты его боевого использования, вполне вероятно, что в ближайшее время этот вид РСЗО будет достаточно часто использоваться террористами при обстрелах сил АТО, сообщает украинская стороны СЦКК.
Фото: facebook.com/ato.news
Отмечается, что этот вид вооружения запрещен минскими соглашениями.
Фото и видеоматериалы оружия переданы СММ ОБСЕ.
Ранее сегодня сообщалось, что прокуратура Днепропетровской области утвердила и направила в суд обвинительный акт против жителя Донецкой области за распространение материалов с призывами поддержать террористов в Донбассе.
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