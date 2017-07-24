Боевики в АТО применили новый вид запрещенного оружия - СЦКК

Террористы в Донбассе начали использовать четырехствольные реактивные системы залпового огня, запрещенные минскими соглашениями

Террористы в Донбассе начали использовать мобильные четырехствольные реактивные системы залпового огня, разработанные в 2015 году. Об этом сообщает украинская сторона СЦКК, передает пресс-служба штаба АТО в Facebook.

Одну из систем боевики использовали при обстреле населенного пункта и позиций ВСУ в районе Красногоровки 20 июля 2017 года.

Учитывая результаты его боевого использования, вполне вероятно, что в ближайшее время этот вид РСЗО будет достаточно часто использоваться террористами при обстрелах сил АТО, сообщает украинская стороны СЦКК.

Фото: facebook.com/ato.news

Отмечается, что этот вид вооружения запрещен минскими соглашениями.

Фото и видеоматериалы оружия переданы СММ ОБСЕ.

Ранее сегодня сообщалось, что прокуратура Днепропетровской области утвердила и направила в суд обвинительный акт против жителя Донецкой области за распространение материалов с призывами поддержать террористов в Донбассе.

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