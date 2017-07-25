Перестрелка в Днепре: полиция назвала причину

В результате перестрелки два человека были убиты, пять ранены, отметили в Нацполиции Днепра

Перестрелка в Днепре вчера вечером, 24 июля, возникла на почве конфликта двух сторон из-за "экономических интересов". Об этом заявил начальник криминальной полиции Днепропетровской области Олег Грозь, сообщает 9 канал.

"Этот конфликт - исключительно экономические интересы двух сторон: со стороны Саакяна (адвокат Эдмонд Саакян, - ред.) и его брата и второй стороны, которую мы сейчас устанавливаем", - сказал он.

По словам Грозя, объявлен план Сирена, разыскиваются автомобили.

"Есть автоматы, два пистолета, то, что изъято, один на месте преступления, один сброшенный, кому они принадлежат, сейчас не скажу. Это в процессе экспертизы будет уже установлено. Автомат, из того, что мы сейчас понимаем, это нападавшего. Они встречались и беседовали с нападавшим. После беседы было нападение", - сказал начальник криминальной полиции Днепропетровской области.

Он также уточнил, пять человек также получили ранения, им оказывалась медицинская помощь.

24 июля сообщалось, что в центре Днепра около 20:00 возле ресторана Сулико произошла перестрелка, в которой были убиты участники АТО Алексей Вагнер, Максим Иващук и ранен адвокат Эдмонд Саакян, который также был добровольцев в АТО и представлял в суде интересы Вагнера.

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