Перестрелка в Днепре: задержаны двое предполагаемых нападавших

Роль двух других подозреваемых будет установлена в ходе расследования; также полиция устанавливает личности еще как минимум трех человек

Правоохранители задержали пока двух из четырех предполагаемых нападавших при перестрелке в центре Днепра, в результате которой погибли двое ветеранов АТО и ранен еще один. Об этом сегодня, 25 июля, на брифинге сообщил врио начальника полиции Днепропетровской области Олег Грозь.

"По результатам проведенных следственных действий два человека из четырех (доставленных в больницу с ранениями - ред.) задержаны, им уже вменяется обвинение. Роль двух других будет исследована в процессе следствия", - сказал он.

Грозь отметил, что трое из предполагаемых нападавших - жители Днепра, один из которых -гражданин другого государства, но не России, другой - выходец из Донбасса. Он добавил, что среди них есть ранее судимые лица.

Фамилии подозреваемых Грозь называть отказался.

По словам врио начальника полиции, правоохранители также устанавливают личности "еще как минимум трех человек, задействованных во время перестрелки".

Кроме того, он сообщил, что на месте происшествия и в автомобиле, найденном позднее, полицейские изъяли автомат Калашникова, пистолеты и другое оружие, которые направлены на экспертизу.

Вечером 24 июля в Днепре произошла перестрелка, в которой были убиты участники АТО Алексей Вагнер и Максим Иващук, а также ранен адвокат Эдмонд Саакян. Последний также воевал добровольцем в Донбассе, кроме того, представлял интересы Вагнера в суде по делу о нападении титушек на ветеранов АТО 9 мая 2017-го.

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