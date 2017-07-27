При обстреле Водяного погиб украинский военный - штаб
27.07.2017 15:45
Военный получил ранения, несовместимые с жизнью
В результате обстрела позиций ВСУ в районе населенного пункта Водяное Донецкой области погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
"27 июля около 08.00 в результате вражеского обстрела украинских позиций в районе н.п. Водяное (ОТУ "Мариуполь") погиб военнослужащий ВС Украины", - говорится в сообщении.
Военный получил ранения, несовместимые с жизнью.
26 июля боевики из танка обстреляли Красногоровку.
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