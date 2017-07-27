При обстреле Водяного погиб украинский военный - штаб

Военный получил ранения, несовместимые с жизнью

В результате обстрела позиций ВСУ в районе населенного пункта Водяное Донецкой области погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"27 июля около 08.00 в результате вражеского обстрела украинских позиций в районе н.п. Водяное (ОТУ "Мариуполь") погиб военнослужащий ВС Украины", - говорится в сообщении.

Военный получил ранения, несовместимые с жизнью.

26 июля боевики из танка обстреляли Красногоровку.

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