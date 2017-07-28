Сутки в зоне АТО: пять бойцов ранены, один погиб - карта боев

За прошедшие сутки боевики 22 раза нарушили перемирие, в свою очередь силы АТО 12 раз применяли оружие

За прошедшие сутки боевики 22 раза нарушили перемирие. Пятеро бойцов получили ранения, один погиб. В свою очередь силы АТО 12 раз применяли оружие. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

С 18:00 и до полуночи незаконные вооруженные формирования продолжили нарушать режим тишины практически вдоль всей линии разграничения.

На луганском направлении из стрелкового оружия и гранатометов боевики били по позициям сил АТО в Крымском, Новозвановке, Новотошковском. В районе Попасной оккупанты применяли минометы калибра 120 и 82 миллиметра, а по Троицкому вели огонь из вооружения БМП.

На мариупольском направлении вечером под минометный огонь противника попали опорные пункты сил АТО в Павлополе и Водяном. А по Талаковке боевики трижды били из гранатометов и стрелкового оружия.

Около 20:00 гибридная армия полтора часа вела огонь из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов по укреплениям сил АТО под Авдеевкой на донецком направлении. В результате обстрела один украинский военный получил ранения.





Ранее вчера сообщалось, что украинский военнослужащий погиб в результате обстрела позиций ВСУ в районе населенного пункта Водяное Донецкой области.

В зоне АТО за 26 июля гибридная армия 17 раз нарушила режим перемирия. Один украинский военный получил ранения. Силы АТО 11 раз открывали ответный огонь.

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