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Весь Крым обесточен из-за аварии в России

28.07.2017 15:13
Полуостров остался без электроэнергии из-за аварии в Краснодарском крае РФ
Весь Крым обесточен из-за аварии в России
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Аннексированный Крым полностью обесточен из-за аварии в Краснодарском крае РФ. Об этом заявил глава подконтрольного Кремлю Министерства топлива и энергетики Крыма Вадим Белик, передает Крым.Реалии.

"Произошло полное отключение электроэнергии в Крыму. Сработала противоаварийная автоматика в Краснодарском крае", - сказал Белик.

Он добавил, что сейчас энергетики пытаются восстановить четыре линии энергоснабжения на Крым. Точные сроки возобновления подачи электричества Белик не назвал.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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