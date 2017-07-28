За прошлые сутки 7 боевиков ликвидированы, еще 8 ранены - штаб

С начала суток один украинский военный ранен

За прошлые сутки семь боевиков в зоне АТО ликвидированы, еще восемь - получили ранения в результате ответного на провокации огня ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook.

В штабе также сообщают, что с начала суток интенсивность обстрела позиций сил АТО со стороны террористов не уменьшилась.



Один украинский военный в результате этого обстрела получил ранения.

На мариупольском направлении Из БМП гибридные войска РФ вели огонь по Талаковке, из минометов - по позициям ВСУ в Гнутовом. Из гранатометов и стрелкового оружия были обстреляны опорные пункты вблизи Марьинки.

На луганском направлении боевики обстреливали из минометов позиции сил АТО в районе Новоташковского.



На донецком направлении боевики вели огонь из минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по украинским военным в Каменке.

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