За прошлые сутки 7 боевиков ликвидированы, еще 8 ранены - штаб
За прошлые сутки семь боевиков в зоне АТО ликвидированы, еще восемь - получили ранения в результате ответного на провокации огня ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook.
В штабе также сообщают, что с начала суток интенсивность обстрела позиций сил АТО со стороны террористов не уменьшилась.
Один украинский военный в результате этого обстрела получил ранения.
На мариупольском направлении Из БМП гибридные войска РФ вели огонь по Талаковке, из минометов - по позициям ВСУ в Гнутовом. Из гранатометов и стрелкового оружия были обстреляны опорные пункты вблизи Марьинки.
На луганском направлении боевики обстреливали из минометов позиции сил АТО в районе Новоташковского.
На донецком направлении боевики вели огонь из минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по украинским военным в Каменке.
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