Боевики обстреляли ВСУ под Красногоровкой: один военный погиб
Боевики гибридной армии РФ сегодня, 29 июля, около 08:00 обстреляли позиции ВСУ на подступах к Красногоровке Донецкой области из 120-мм миномета, в результате чего один украинский военный погиб, еще шестеро получили ранения. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.
"Три мины легли недалеко от нашего опорного пункта. В результате этого обстрела один военнослужащий ВСУ погиб, шестеро получили ранения различной степени", - говорится в сообщении.
Второй обстрел со стороны террористов за сегодня был зафиксирован в районе Новотошковского Луганской области. Здесь кремлевские наемники открывали огонь из гранатометов.
Читайте также: За прошлые сутки 7 боевиков ликвидированы, еще 8 ранены - штаб
Ранее сегодня, 29 июля, сообщалось, что подконтрольные Кремлю бандформирования за минувшие сутки 19 раз нарушали режим перемирия в Донбассе.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
14:42
-
13:18
-
13:02
-
вчера
19:53
-
вчера
18:11
Новости партнеров
- 47968
- 38871
- 31997
- 21937
- 16977