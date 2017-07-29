Боевики обстреляли ВСУ под Красногоровкой: один военный погиб

Подконтрольные Кремлю террористы применили при обстреле 120-мм миномет, запрещенный минскими соглашениями

Боевики гибридной армии РФ сегодня, 29 июля, около 08:00 обстреляли позиции ВСУ на подступах к Красногоровке Донецкой области из 120-мм миномета, в результате чего один украинский военный погиб, еще шестеро получили ранения. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Три мины легли недалеко от нашего опорного пункта. В результате этого обстрела один военнослужащий ВСУ погиб, шестеро получили ранения различной степени", - говорится в сообщении.

Второй обстрел со стороны террористов за сегодня был зафиксирован в районе Новотошковского Луганской области. Здесь кремлевские наемники открывали огонь из гранатометов.

Читайте также: За прошлые сутки 7 боевиков ликвидированы, еще 8 ранены - штаб

Ранее сегодня, 29 июля, сообщалось, что подконтрольные Кремлю бандформирования за минувшие сутки 19 раз нарушали режим перемирия в Донбассе.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.