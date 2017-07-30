Сутки в АТО: один украинский военный погиб, семеро ранены

За минувшие сутки боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ. Интенсивнее всего террористы вели огонь на донецком направлении

В конце прошлых суток гибридные войска РФ активизировали обстрелы позиций ВСУ в зоне проведения АТО. Всего зафиксировано 14 обстрелов. Один украинский военный погиб, семеро ранены. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook.

На донецком направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и зенитной установки боевики вели огонь по опорным пунктам сил АТО в районе Авдеевки и Каменки. Из гранатометов и стрелкового оружия террористы обстреливали позиции ВСУ возле поселка Пески и шахты Бутовка.

Как сообщается, украинские военные открывали ответный огонь на каждый обстрел со стороны террористов.

На луганском направлении боевики обстреливали из крупнокалиберных пулеметов позиции сил АТО в районе Станицы Луганской. По Новозвановке гибридные войска РФ открыли огонь из БМП.

На мариупольском направлении в течение почти часа боевики обстреливали опорные пункты ВСУ вблизи Богдановки из гранатометов и стрелкового оружия.

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