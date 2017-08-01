Крымчанина Балуха оккупанты хотят посадить на пять лет

Известного проукраинской позицией мужчину, вывесившего флаг на своем доме в Крыму, обвиняют в "незаконном приобретении и хранении боеприпасов"

Сегодня, 1 августа, на "судебном заседании" по делу крымчанина Владимира Балуха, незаконно удерживаемого в одном из крымских изоляторов временного содержания за поднятие на своем доме украинского флага, прокурор запросил для него пять лет и один месяц колонии. Об этом говорится в сообщении Крымской правозащитной группы в Facebook.

Такой срок прокурор запрашивает по совокупности статей - украинца обвиняют по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Судебное заседание продолжается.

8 декабря 2016 года в селе Серебрянка Раздольненского района во временно оккупированном Крыму провели обыски в домах Балуха и его матери. После этого крымчанина задержали. Позже Балуху, известному своей проукраинской позицией, российские оккупанты предъявили обвинение в незаконном приобретении и хранении боеприпасов. Он сам эти обвинения отвергает.

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