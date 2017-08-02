Бои в Донбассе: погиб солдат ВСУ, один ранен

Против ВСУ боевики 10 раз применяли минометы, пять раз - вооружение БМП, и 13 раз били из гранатометов

За прошедшие сутки гибридная армия РФ 34 раза нарушили перемирие. В результате боевых действий погиб солдат, один получил ранение, сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook.

Против украинских военных боевики 10 раз применяли минометы, 5 - вооружение БМП, 13 раз били из гранатометов.

На донецком направлении враг трижды из гранатометов обстреливал укрепления ВСУ на шахте Бутовка. По южным окраинам Авдеевки боевики несколько раз били из минометов, гранатометов и стрелкового оружия. А около 22:00 они применяли миномет калибра 120 мм, зенитную установку, крупнокалиберные пулеметы по силам АТО в Троицком. Кроме того, враждебные минометы работали неподалеку от Майорска, Верхнеторецкого и Зайцево.

На луганском направлении противник в основном использовал стрелковое оружие: под вражеским огнем, вечером и ночью оказались опорные пункты ВСУ в Новоалександровке, Новотошковском, Станице Луганской. А около 19:00, в результате обстрела снайпером опорного пункта в Новозвановке, получил смертельное пулевое ранение украинский военный.

Меньше обстрелов в конце суток было на приморском направлении, однако и здесь бандформирования из стрелкового оружия обстреливали силы АТО в Лебединском, а из гранатометов били по Талаковке.

По данным штаба, украинские военные оперативно и "зачастую агрессивно" отвечали противнику, заставляя его прекращать провокации.

1 августа 2017 года боевики незаконных вооруженных формирований в Донбассе обстреляли окраины села Водяное из запрещенных реактивных систем залпового огня.

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