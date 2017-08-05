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В Кривом Роге замначальника отдела полиции устроил драку у кафе

05.08.2017 22:10
В Кривом Роге замначальника отдела полиции спровоцировал драку у кафе. Глава Национальной полиции пообещал уволить его после служебной проверки
В Кривом Роге замначальника отдела полиции устроил драку у кафе
Фото: facebook.com/UA.National.Police
В Кривом Роге заместитель начальника отдела полиции спровоцировал конфликт у кафе, который перерос в драку. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Facebook.

"Один из заместителей руководителя отдела полиции на Днепровщине создал конфликт у кафе, который перерос в драку. Прибыв на место происшествия полицейские обнаружили правонарушителя, который вел себя вызывающе, выражался нецензурной бранью, не реагировал на замечания правоохранителей", - говорится в сообщении.

Сотрудник полиции, который временно исполнял обязанности начальника Долгинцевского отдела полиции, был доставлен в райотдел полиции для составления админпротокола, начата служебная проверка. Мужчина отстранен от исполнения обязанностей.

"По результатам служебной проверки правонарушитель будет уволен из рядов полиции - за поведение, которое недостойно работника полиции", - прокомментировал ситуацию глава Национальной полиции Сергей Князев.

Ранее в Мариуполе двое патрульных полицейских были задержаны по подозрению в систематическом вымогании денег с водителей автомобилей.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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