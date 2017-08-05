В Кривом Роге замначальника отдела полиции устроил драку у кафе

"Один из заместителей руководителя отдела полиции на Днепровщине создал конфликт у кафе, который перерос в драку. Прибыв на место происшествия полицейские обнаружили правонарушителя, который вел себя вызывающе, выражался нецензурной бранью, не реагировал на замечания правоохранителей", - говорится в сообщении.





Сотрудник полиции, который временно исполнял обязанности начальника Долгинцевского отдела полиции, был доставлен в райотдел полиции для составления админпротокола, начата служебная проверка. Мужчина отстранен от исполнения обязанностей.





"По результатам служебной проверки правонарушитель будет уволен из рядов полиции - за поведение, которое недостойно работника полиции", - прокомментировал ситуацию глава Национальной полиции Сергей Князев



