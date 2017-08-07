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ОБСЕ: В Донбассе за месяц боев - 7 жертв среди мирных жителей

07.08.2017 21:50
С начала года миссия ОБСЕ зафиксировала 341 жертву среди мирного населения
ОБСЕ: В Донбассе за месяц боев - 7 жертв среди мирных жителей
Александр Хуг (фото - Facebook СММ ОБСЕ)

За последний месяц в Луганской области миссия ОБСЕ зафиксировала семь жертв (погибшие и раненые) среди мирных жителей в результате военных действий. Об этом сообщил во время пресс-конференции первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг, сообщает Укринформ

"За последний месяц в Луганской области было зафиксировано 7 жертв среди мирного населения", - сказал он.

При этом Хуг уточнил, что с начала года миссия ОБСЕ зафиксировала 341 жертву среди мирного населения.

Также замглавы миссии отметил, что за последнюю неделю на 55% увеличилось количество фактов нарушения прекращения огня. В частности, было зафиксировано 540 случаев применения тяжелого вооружения.

Ранее Хуг заявил, что в Луганской области на линии разграничения для въезда и выезда необходимо оборудовать больше пропускных пунктов. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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