ОБСЕ: В Донбассе за месяц боев - 7 жертв среди мирных жителей
За последний месяц в Луганской области миссия ОБСЕ зафиксировала семь жертв (погибшие и раненые) среди мирных жителей в результате военных действий. Об этом сообщил во время пресс-конференции первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг, сообщает Укринформ.
"За последний месяц в Луганской области было зафиксировано 7 жертв среди мирного населения", - сказал он.
При этом Хуг уточнил, что с начала года миссия ОБСЕ зафиксировала 341 жертву среди мирного населения.
Также замглавы миссии отметил, что за последнюю неделю на 55% увеличилось количество фактов нарушения прекращения огня. В частности, было зафиксировано 540 случаев применения тяжелого вооружения.
Ранее Хуг заявил, что в Луганской области на линии разграничения для въезда и выезда необходимо оборудовать больше пропускных пунктов.
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