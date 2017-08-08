ОБСЕ призвали военных убрать мины с моста в Счастье

Наблюдатели не смогли проехать через мост и призвали ВСУ убрать мины, так как "мосты предназначены объединять людей, а не разъединять их"

Автомобиль наблюдателей ОБСЕ не пропустили через мост в Счастье, сообщается в Twitter миссии.



Отмечается, что мост не поврежден, но из-за мин ни гражданское население, ни наблюдатели не могут им воспользоваться.



"Вооруженные Силы Украины не изъяли мины: СЦКК не удалось скоординировать. Мосты предназначены объединять людей, а не разъединять их. Извлеките мины немедленно!", - заявили в миссии ОБСЕ.



Читайте также: ОБСЕ заявляет о недостатке пунктов пропуска в Луганской области



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.