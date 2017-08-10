В Испании задержали судно с украинским экипажем - СМИ

Досмотровая группа королевского спецназа проникла на Lady Boss и обнаружила 600 мешков с гашишем общим весом 18 тонн. Экипаж и судно арестованы

Власти Испании задержали сухогруз Lady Boss с 11 украинцами и двумя болгарами на борту, которых подозревают в торговле наркотиками. Об этом сообщает Думская.

"8 августа в Средиземном море восточнее Гибралтарского пролива испанские власти задержали сухогруз Lady Boss с экипажем из 13 человек, двое из которых болгары, остальные украинцы. Как оказалось, испанский патрульный самолет засек судно в районе, где часто наблюдается перегрузка наркотиков на плавсредства контрабандистов", - говорится в сообщении.

Досмотровая группа королевского спецназа проникла на Lady Boss и обнаружила 600 мешков с гашишем общим весом 18 тонн. Экипаж и судно арестованы.

"Сухогруз доставлен в испанский порт Альмерия. Среди моряков есть жители Одессы и области", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2016 года у испанского побережья недалеко от города Мурсия сотрудники гражданской гвардии Испании задержали судно с 14,5 тоннами гашиша. На борту судна задержаны два человека - граждане Голландии и Болгарии. На судне были обнаружены 540 тюков гашиша.

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