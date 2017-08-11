Около Песков подорвался украинский военный - штаб АТО

За прошлые сутки в зоне АТО погиб один украинский военнослужащий и еще один получил ранения

В прошлые сутки погиб один украинский военный - он подорвался на неизвестном взрывном устройстве около Песков. Еще один военный получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.



Всего боевики 15 раз нарушали перемирие.



Наиболее интенсивные обстрелы были на луганском направлении - боевики открывали огонь по силам АТО около Станицы Луганской, а позиции ВСУ в Счастье обстреляли из зенитной установки.



Почти час из 82-мм минометов и гранатометов обстреливали украинских военных в Крымском. В ответ силы АТО накрыли боевиков гранатометным огнем.



На приморском направлении под гранатометный огонь террористов попали опорные пункты ВСУ в Талаковке и Водяном.

Ранее сообщалось, что один военный получил ранения под Мариуполем в результате обстрела со стороны боевиков - он обследовал на предмет взрывчатки дорогу перед проездом по ней Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

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