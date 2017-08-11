Суд арестовал имущество бывшего следователя ГПУ Суса

Суд наложил арест на две квартиры экс-прокурора, земельный участок в селе Грузевица Хмельницкой области, автомобиль Skoda Octavia Combi RS и гараж

Соломенский райсуд Киева арестовал имущество бывшего заместителя начальника Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры Дмитрия Суса, сообщает Укринформ.

Соответствующим решением 7 августа суд удовлетворил ходатайство детективов Национального антикоррупционного бюро.

Суд наложил арест на две квартиры экс-прокурора, земельный участок в селе Грузевица Хмельницкого района Хмельницкой области, автомобиль Skoda Octavia Combi RS и гараж.

Ранее сообщалось, что 25 июля в международном аэропорту Борисполь сотрудниками НАБУ и САП был задержан уволенный из ГПУ Сус, его подозревают в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, а также в декларировании ложной информации.

27 июля суд назначил Сусу домашний арест и обязал носить электронный браслет. САП подала жалобу на это решение, требуя более суровой меры пресечения.

Ранее Луценко объявил выговор Сусу за то, что тот не указал в декларации элитный автомобиль Audi Q7.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.