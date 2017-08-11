Суд арестовал имущество бывшего следователя ГПУ Суса
Соломенский райсуд Киева арестовал имущество бывшего заместителя начальника Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры Дмитрия Суса, сообщает Укринформ.
Соответствующим решением 7 августа суд удовлетворил ходатайство детективов Национального антикоррупционного бюро.
Суд наложил арест на две квартиры экс-прокурора, земельный участок в селе Грузевица Хмельницкого района Хмельницкой области, автомобиль Skoda Octavia Combi RS и гараж.
Ранее сообщалось, что 25 июля в международном аэропорту Борисполь сотрудниками НАБУ и САП был задержан уволенный из ГПУ Сус, его подозревают в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, а также в декларировании ложной информации.
27 июля суд назначил Сусу домашний арест и обязал носить электронный браслет. САП подала жалобу на это решение, требуя более суровой меры пресечения.
Ранее Луценко объявил выговор Сусу за то, что тот не указал в декларации элитный автомобиль Audi Q7.
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