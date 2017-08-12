МИД подтвердил задержание украинских моряков в Испании
Департамент консульской службы МИД подтвердил задержание испанскими правоохранителями около порта Альмерия экипажа судна, в том числе 11 украинцев.
Их задержали на основании Венской конвенции о борьбе против незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ и при согласии государства флага судна.
Задержали экипаж по подозрению в перевозке запрещенного груза.
Консул поддерживает контакт с руководством правоохранительных органов. Украинцев обеспечили государственным адвокатом и переводчиком.
Состояние задержанных удовлетворительное, жалоб у них нет.
8 августа СМИ сообщили, что власти Испании задержали сухогруз Lady Boss с 11 украинцами и двумя болгарами на борту. Их подозревают в торговле наркотиками. Досмотровая группа королевского спецназа обнаружила на борту 600 мешков с гашишем общим весом 18 тонн.
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