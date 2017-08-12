USD:  25.58  25.84   EUR:  29.87  30.43  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

МИД подтвердил задержание украинских моряков в Испании

12.08.2017 10:35
Задержанные по подозрению в транспортировке наркотиков украинские моряки в удовлетворительном состоянии, у них есть адвокат и переводчик
МИД подтвердил задержание украинских моряков в Испании
Фото: dumskaya.net

Департамент консульской службы МИД подтвердил задержание испанскими правоохранителями около порта Альмерия экипажа судна, в том числе 11 украинцев. 

Их задержали на основании Венской конвенции о борьбе против незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ и при согласии государства флага судна.

Задержали экипаж по подозрению в перевозке запрещенного груза. 

Консул поддерживает контакт с руководством правоохранительных органов. Украинцев обеспечили государственным адвокатом и переводчиком. 

Состояние задержанных удовлетворительное, жалоб у них нет. 

8 августа СМИ сообщили, что власти Испании задержали сухогруз Lady Boss с 11 украинцами и двумя болгарами на борту. Их подозревают в торговле наркотиками. Досмотровая группа королевского спецназа обнаружила на борту 600 мешков с гашишем общим весом 18 тонн. 

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- кратко о самом главном. Всегда оставайтесь в курсе событий

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 