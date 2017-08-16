СБУ: В херсонском управлении задержан работавший на ФСБ предатель
В херсонском управлении Службы безопасности Украины разоблачен предатель: оперативники внутренней безопасности Службы заподозрили на сотрудничестве с ФСБ России сотрудницу ведомства. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Правоохранители установили, что женщина передавала представителю российских спецслужб служебную информацию с ограниченным доступом", - говорится в сообщении.
В Службе подчеркнули, что в условиях российской агрессии против Украины СБУ "продолжает чистку собственных рядов и не скрывает выявленные факты".
"Сотрудник СБУ, который согласился работать на врага, не избежит справедливого наказания", - заявил глава ведомства Василий Грицак.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 111 УК (государственная измена).
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