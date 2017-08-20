Полиция задержала группу угонщиков авто Фацевича: фото

Угнанный автомобиль замглавы Нацполиции Александра Фацевича находился в Обуховском районе

Сотрудники Нацполиции задержали группу злоумышленников, которые угнали автомобиль замглавы Нацполиции Александра Фацевича. Об этом в Twitter сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев

"Ликвидировали группу из пяти угонщиков, которые украли авто Нацполиции и прятали в Обуховском районе", - отметил Князев.

По его словам, задержаны трое организаторов.

18 августа в Киеве угнали служебный автомобиль Фацевича.

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