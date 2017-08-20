USD:  25.35  25.66   EUR:  29.59  30.18  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Полиция задержала группу угонщиков авто Фацевича: фото

20.08.2017 10:13
Угнанный автомобиль замглавы Нацполиции Александра Фацевича находился в Обуховском районе
Полиция задержала группу угонщиков авто Фацевича: фото
Фото: twitter.com/knyazevsergii/

Сотрудники Нацполиции задержали группу злоумышленников, которые угнали автомобиль замглавы Нацполиции Александра Фацевича. Об этом в Twitter сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев

"Ликвидировали группу из пяти угонщиков, которые украли авто Нацполиции и прятали в Обуховском районе", - отметил Князев.

03.png

По его словам, задержаны трое организаторов.

02.png

18 августа в Киеве угнали служебный автомобиль Фацевича.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- кратко о самом главном. Всегда оставайтесь в курсе событий

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 