Полиция задержала группу угонщиков авто Фацевича: фото
20.08.2017 10:13
Угнанный автомобиль замглавы Нацполиции Александра Фацевича находился в Обуховском районе
Фото: twitter.com/knyazevsergii/
Сотрудники Нацполиции задержали группу злоумышленников, которые угнали автомобиль замглавы Нацполиции Александра Фацевича. Об этом в Twitter сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев
"Ликвидировали группу из пяти угонщиков, которые украли авто Нацполиции и прятали в Обуховском районе", - отметил Князев.
По его словам, задержаны трое организаторов.
18 августа в Киеве угнали служебный автомобиль Фацевича.
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