Стали известны детали задержания угонщиков авто Фацевича
Оперативники задержали участников бандгруппировки, которые угнали автомобиль замглавы Нацполиции Александра Фацевича , при попытке перегнать транспортное средство из Обуховского района. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области в Facebook.
Задержаны двое ранее судимые киевляне, 35 и 36 лет. "Узнав о задержании своих сообщников, трое организаторов, жители столицы 27, 29 и 38 лет, пытались скрыться. Был введен план Перехват и при содействии спецназовцев, они задержаны", - отметили в пресс-службе.
У подозреваемых изъяты поддельные удостоверения сотрудников органов исполнительной власти, полиции и устройства для сканирования и деблокировки автосигнализаций.
Злоумышленники прятали полицейское авто в жилищном кооперативе селе Подгорцы Обуховского района. "Специализировались на похищении элитных автомобилей в Киеве и области. Установлено, что две недели назад в Ирпене они угнали еще одно транспортное средство Honda CR-V", - уточнили в пресс-службе.
В настоящее время продолжаются обыски. Подозреваемые задержаны в порядке ст. 208 Уголовного кодекса. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Полицейские проверяют их на причастность к совершению аналогичных преступлений.
18 августа в Киеве угнали служебный автомобиль Фацевича.
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