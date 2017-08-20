Стали известны детали задержания угонщиков авто Фацевича

В Нацполиции отметили, что все подозреваемые в угоне автомобиля замглавы Нацполиции Александра Фацевича задержаны

Оперативники задержали участников бандгруппировки, которые угнали автомобиль замглавы Нацполиции Александра Фацевича , при попытке перегнать транспортное средство из Обуховского района. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области в Facebook.

Задержаны двое ранее судимые киевляне, 35 и 36 лет. "Узнав о задержании своих сообщников, трое организаторов, жители столицы 27, 29 и 38 лет, пытались скрыться. Был введен план Перехват и при содействии спецназовцев, они задержаны", - отметили в пресс-службе.

У подозреваемых изъяты поддельные удостоверения сотрудников органов исполнительной власти, полиции и устройства для сканирования и деблокировки автосигнализаций.

Злоумышленники прятали полицейское авто в жилищном кооперативе селе Подгорцы Обуховского района. "Специализировались на похищении элитных автомобилей в Киеве и области. Установлено, что две недели назад в Ирпене они угнали еще одно транспортное средство Honda CR-V", - уточнили в пресс-службе.

В настоящее время продолжаются обыски. Подозреваемые задержаны в порядке ст. 208 Уголовного кодекса. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Полицейские проверяют их на причастность к совершению аналогичных преступлений.

18 августа в Киеве угнали служебный автомобиль Фацевича.

Читайте также: Полиция задержала группу угонщиков авто Фацевича: детали, фото

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.