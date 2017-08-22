Под Киевом в нежилом доме обнаружили схрон боеприпасов

Боеприпасы хранили на территории нежилых помещений в одном из сел Барышевского района

Сотрудники прокуратуры и Службы безопасности Киевской области возле одного из сел Барышевского района обнаружили и изъяли оружие и боеприпасы. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Боеприпасы хранили на территории нежилых помещений.

Сейчас бориспольская местная прокуратура открыла уголовное производство по ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

24 июля 2017 года сообщалось, что полиция изъяла арсенал боеприпасов в нежилом доме в Киевской области. Выяснилось, что 38-летняя безработная жительница села Войтово собрала в соседском доме, хозяйка которого живет за границей, боеприпасы и намеревалась сдать их в пункт приема металлолома.

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