Суд продлил меру пресечения Гужве
Шевченковский районный суд Киева продлил до 22 сентября меру пресечения руководителю интернет-издания Страна.ua Игорю Гужве. Об этом сообщает Укринформ.
Согласно сообщению, такое решение сегодня объявила судья Елена Пихур.
"Суд принял решение о продлении меры пресечения Гужве до 22 сентября", - сказала она.
22 июня 2017 года правоохранители по подозрению в "вымогательстве и получении" взятки задержали главреда сайта Страна.ua Игоря Гужву вместе с помощником. Нардеп Радикальной партии Дмитрий Линько утверждает, что редакция издания якобы требовала деньги за неразмещение компромата в сети. Гужва говорит, что "люди Линько" якобы сами предложили $20 тысяч за то, чтобы текст о конфликте окружения нардепа и советника главы МВД Ильи Кивы убрали с сайта.
Гужве избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом 544 тысяч гривень, которые были внесены 27 июня.
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