Смертельное ДТП во Львовской области: Дыминский покинул Украину

Депутат Геращенко сообщил, что следствие получило неопровержимые доказательства того, что за рулём Mercedes был точно не охранник Дыминского

В понедельник утром бизнесмену Петру Дыминскому, автомобиль которого попал в смертельное ДТП во Львовской области, была официально вручена повестка на допрос 23 августа. Сегодня Дыминский улетел в Женеву. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Антон Геращенко.

"Сегодня утром следствие законным образом получило неопровержимые доказательства того, что за рулём автомобиля Mercedes был точно не 43 летний охранник Петра Дыминского, который взял вину за смертельное ДТП на себя", - написал он.

Также, по словам Геращенко, сегодня ГПУ определила подследственность расследования за Главным следственным управлением Нацполиции.

"Через час, Петр Дыминский, который на сегодняшний день пока ещё имеет статус свидетеля, вылетел на частном самолёте из Львова в Женеву. Предупреждаю Петра Дыминского, что если Вы завтра не явитесь на допрос к следователю, и не сдадите для экспертизы пробу Вашей ДНК, это может быть косвенным доказательством того, что за рулем Mercedes был совсем не Ваш 43-летний охранник. А это могли быть Вы или другой близкий Вам человек", - написал Геращенко.

18 августа на трассе Львов-Краковец автомобиль Дыминского попал в ДТП, в результате которого погибла молодая женщина.

Виновником ДТП признал себя охранник Дыминского Андрей Борщ, который обычно ездит кортежем в машине охраны бизнесмена. В тот день автоэскорт также сопровождал машину львовского бизнесмена.

Родственники погибшей утверждают, что за рулем Мерседеса находился сам Дыминский, а вину взял на себя Борщ.

Следователем назначена экспертиза следов биологических материалов, которые остались на момент столкновения подушке безопасности Mercedes.

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