USD:  25.35  25.62   EUR:  29.68  30.23  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

В Харькове локализован пожар в здании апелляционного суда

23.08.2017 04:21
Огонь локализован на площади 1, 800 м2
В Харькове локализован пожар в здании апелляционного суда
Фото: скриншот видео

В Харькове локализован пожар в здании апелляционного административного суда, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Огонь локализован на площади 1, 800 м2.

К ликвидации пожара привлечены 39 единиц техники и 122 пожарных.

Как сообщалось ранее, причиной пожара стало попадание молнии в крышу здания.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- топовые новости дня в одном письме

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 