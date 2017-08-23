В Харькове локализован пожар в здании апелляционного суда

Огонь локализован на площади 1, 800 м2

В Харькове локализован пожар в здании апелляционного административного суда, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Огонь локализован на площади 1, 800 м2.

К ликвидации пожара привлечены 39 единиц техники и 122 пожарных.

Как сообщалось ранее, причиной пожара стало попадание молнии в крышу здания.

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