Главу сельсовета Киевской области задержали на взятке
В Киевской области сотрудники прокуратуры и СБУ задержали на получении взятки главу одного из сел области и посредника. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
"Чиновник, действуя совместно с частным землеустроителем, требовали 250 тыс грн от гражданина за изготовление технической документации и принятия решения сессией сельского совета об изменении целевого назначения земельных участков площадью почти 2,8 га", - говорится в сообщении.
Подозреваемые были задержаны во время получения ими второй части взятки в размере $7,5, что эквивалентно 190 тыс грн.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.
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